(Article mis à jour le 28 janvier 2020)

Les versions supportées de PHP, cela peut paraître bête comme titre, mais un bon artisan doit avoir des outils biens affûtés et il doit surtout bien les connaître.

En effet, c’est ainsi qu’il pourra exceller dans son art, en utilisant toutes les facettes et tous les aspects de ses outils.

Pour PHP, qui est un outil parmi d’autres, c’est pareil !

Faisons l’état des lieux des versions PHP que tu peux utiliser pour un nouveau projet et celles dont il va falloir bientôt penser à effectuer la mise à jour.

La mise à jour d’une version PHP : pourquoi faire ?

Une des premières raisons, ce sera la sécurité.

La deuxième sans doute les performances

Et s’il devait y en avoir une troisième, ce serait probablement les fonctionnalités.

Il est possible qu’en fonction de tes sensibilités, le tiercé présenté ci-dessus te semble dans le désordre.

Si je reprends dans l’ordre pour le coup !

Versions de PHP : La sécurité

Oui je classe cette raison en numéro un. Et je vais te dire pourquoi. Tout simplement, car j’ai trop vu de clients qui avaient des versions de PHP en production qui n’étaient plus supportées.

Mais alors plus supportées du tout !

La sécuri… quoi ? – Image par Jan Steiner de Pixabay

Tu en connais aussi des clients comme cela, j’en suis sûr !

Il y a toujours une très bonne excuse :

« Ce n’est pas prioritaire par rapport au planning du marketing »

« La sécurité n’est pas notre priorité »

« Tu imagines les coûts que cela va représenter… »

« ça fonctionne très bien comme ça pourquoi on devrait changer… »

etc.

Bref, la sécurité n’est pas souvent au cœur des préoccupations de ceux qui décident. Et comme ceux qui décident sont rarement ceux qui savent… Voilà tu m’as compris.

Par contre, ce seront ces mêmes qui t’ont refusé le changement de version pour une raison, tout sauf rationnelle.

Et qui, lorsqu’un incident en production finira par arriver, te mettront une pression monstre pour corriger.

A ce sujet, l’équipe en charge de PHP tient à jour une page qui te servira grandement quand tu devras aller négocier avec ton patron ou ton client un upgrade nécessaire de la version de PHP.

Le calendrier des versions PHP avec support actif, avec correction de sécurité uniquement et en fin de vie

Comme tu l’auras aisément deviné les versions en rouge NE DOIVENT PLUS être utilisées, elles sont en fin de vie et n’ont même plus de correctifs de sécurité.

Ainsi si tu utilises du PHP 7.1, je t’encourage plus que vivement à migrer vers du PHP 7.4 ou plus modestement sur du PHP 7.3.

Si tu utilises du PHP 7.2, tu as jusqu’à la fin de l’année 2020 pour upgrader vers une version plus récente car tu bénéficies encore des correctifs de sécurité.

Tu as compris le principe et l’utilité ? Oui ? Alors on passe à la suite.

Versions de PHP : les performances

Quasiment chaque nouvelle version de PHP apporte son lot d’amélioration des performances. C’est par cet aspect que tu peux convaincre ton boss d’upgrader la version de ton PHP.

Effectivement, quand tu vas lui indiquer qu’il peut grapiller quelques positions dans son référencement SEO grâce à la vitesse d’affichage des pages de son site, il sera peut être un peu plus enclin à accepter ta demande, somme toute, tout à fait normale, de mettre à jour la version de PHP.

Au passage, évites de demander une augmentation au même moment. A moins que tu tiennes absolument à ta nouvelle version de PHP.

Dans ce cas, il est certain qu’il t’accordera l’upgrade de PHP en l’échange de ta non augmentation pour l’année (ou la décennie) à venir 😀 .

Versions de PHP : les fonctionnalités

Image par Jana de Pixabay

Le dernier aspect qui te pousse à changer la version de PHP, c’est l’ajout de fonctionnalités. Dans certains cas, il s’agit même de la première raison.

Levez la main celles et ceux qui rêvaient de changer de versions de PHP pour pouvoir profiter des derniers éléments du langage. Humm, allez y !! C’est bien ce que je pensais, vous vous en moquez de la sécurité et des performances 😀 !

Oui, bien sûr, une nouvelle version (majeure) de PHP c’est aussi et surtout de nouvelles fonctionnalités à s’approprier, à grignoter, à découvrir entre amis avec un ricard et quelques chips !! 😉

Bon attention tout d’abord à l’indigestion de chips, comme au fait que l’on ne conduit pas une fois que l’on a bu. Et là pour le coup je ne plaisante pas.

Après les nouvelles fonctionnalités, c’est super cool mais il faut aussi en avoir l’utilité après les avoir apprivoisés. Et oui, sans maîtrise, la puissance n’est rien.

C’est pourquoi, il te faudra encore et encore t’exercer pour maîtriser cette pléthore de nouvelles fonctionnalités qui viennent d’être mise en production !

Au fait, comment changer de versions PHP en local lors de mes développements ?

Il y a plein de façon différente de le faire. Je te parlerai ici de ce que je connais et que j’utilise au quotidien. Je suis sur Windows et j’utilise Laragon.

Ce dernier a l’énorme avantage de permettre l’ajout extrêmement facile de nouvelles versions de PHP.

Tu vas chercher ta version sur le site de downloads de PHP, une petite décompression dans ton répertoire bin/php de Laragon.

Ensuite tu ouvres ton menu Laragon, et en survolant PHP tu verras ta nouvelle version apparaître. Un petit clic dessus et ton Laragon pourra ouvrir tes applis sensass avec ta version préférée de PHP.

Le changement de versions de PHP dans Laragon

Et voilà !

En 3 clics, tu as changé de version de PHP et tu peux vérifier les impacts de cette nouvelle (ou ancienne) version sur ton code, tu peux améliorer tes tests, refactoriser du codes, bref que des trucs cools !

Les versions de PHP : la conclusion

Ce que l’on a appris dans ce mini article :

les 3 raisons pour lesquelles une upgrade de version de PHP se justifie la sécurité la performance les nouvelles fonctionnalités

sur le site php.net, je peux trouver les versions PHP supportées et anticiper mes besoins d’évolutions de version

Voilà, si tu as des commentaires, si tu as trouvé des fautes d’orthographe, si tu as trouvé des fautes tout court, je t’encourage à me dire tout cela dans les commentaires juste ci-dessous.

A plus tard.

